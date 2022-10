Karlovy Vary dokončují projekt přestavby ubytovny Drahomíra

„Určitě budeme hledat dotační zdroje. Připadá tam v úvahu to, co budeme realizovat v Krokově ulici, tedy družstevní bydlení. A u té části ubytovny bychom chtěli hledat zdroje jak ve státním rozpočtu nebo zvážíme i to, jestli by ubytovnu nechtěl někdo využít komerčně. Ale to jsou v tuto chvíli spíše úvahy,“ uvedl Vaněk.