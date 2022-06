Karlovy Vary upraví parkoviště ve Varšavské, vzroste i kapacita

„Je to vlastně úprava parkoviště, trojúhelníku, který je podél ulice Varšavská. Budou se tam dělat nové povrchy, stanice pro dobíjení elektromobilů a bude se tam dělat sadová úprava, abychom nějak oddělili pás parkoviště od komunikace a vznikla tam zelená plocha. Předpoklad podle projektu je asi 4,5 milionu bez DPH. Nyní to chceme vysoutěžit, ale uvidíme, jaká bude situace na stavebním trhu, a buď to necháme udělat ještě na podzim, nebo to necháme až na začátek příštího roku,“ uvedl náměstek primátorky Petr Bursík (ODS).