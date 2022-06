Letiště Karlovy Vary pokračuje v projektu rozšíření dráhy za více než miliardu

Projekt by měl být hotový v příštím roce. Stát by měl přibližně 20 milionů korun. Zároveň chce vedení kraje začít hledat možnosti financování. Zažádat chce o peníze ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). „My z něj dnes můžeme čerpat část prostředků na letiště, ale jenom na zvýšení bezpečnosti, což jsou relativně malé prostředky. My potřebujeme investovat do infrastruktury,“ uvedl Bureš.

Rozšířením dráhy by mohla na letišti přistávat i větší letadla. Podle záměru by měla být o 15 metrů širší a o 360 metrů delší. Využívat by ji mohly i nízkonákladové společnosti, jako je například irský Ryanair. V současné době je z Karlových Varů doletová vzdálenost 3,5 hodiny. Tímto by se rozšířila možnost létat i do vzdálenějších destinací. Karlovarské letiště by v případě válečného konfliktu mohlo podle zastupitele sloužit i jako záložní letiště pro vojenská letadla. Poblíž je navíc vojenský újezd Hradiště.