Karlovarské letiště dnes obnovilo provoz pro pravidelnou osobní dopravu

Přímou linku do turistického letoviska zajistila na hlavní sezonu cestovní kancelář Čedok. Podle její mluvčí Kateřiny Pavlíkové je první turnus vyprodaný, velký zájem je i o další z 15 letů. Chartery provozuje česká společnost Smartwings letadly Boeing 737-800 pro 189 cestujících. Doba letu je přibližně tři hodiny. Létat se bude každou středu až do konce září. Při plné obsazenosti letadel by šlo až o 2800 pasažérů. Přímý spoj podpoří Karlovarský kraj, který dá na každý uskutečněný let 100 tisíc korun.