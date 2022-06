V Karlových Varech začal po rekonstrukci sloužit dopravní terminál u Tržnice

Zhruba rok se museli cestující i lidé, kteří bydlí v okolí, přizpůsobit stavebním omezením. „Nové jsou tu především povrchy, to znamená Varšavská ulice, Horova ulice, kde je parkování, jsou tu nové povrchy pro zeleň a pak samozřejmě i přístřešek pro cestující. Vysoutěžená cena byla necelých 30 milionů korun. Bude tam drobné navýšeni asi půl milionu korun, protože přístřešky byly v horším stavu, než jsme mohli v rámci průzkumu zjistit,“ uvedl náměstek primátorky Petr Bursík (ODS).

Jak řekl ve středu Bursík, není to úplně ideální řešení, protože plnohodnotný integrovaný dopravní terminál, kde by se potkávaly autobusy městské i meziměstské i železnice, zatím nestojí. Ale do doby, než bude, chtělo město zlepšit podmínky alespoň pro cestující a autobusy MHD.