Oddlužení klienti milostivým létem se zatím do poraden nevracejí

Někteří lidé, kteří nestihli nebo nesplnili podmínky posledního milostivého léta, zřejmě čekají, zda se nebude opakovat. Veřejnoprávní milostivé léto umožnilo od loňského listopadu do konce letošního ledna desítkám tisíc lidí zbavit se svých dluhů vůči veřejnoprávním a některým soukromoprávním institucím za velice výhodných podmínek. Stačilo uhradit jistinu a minimální náklady řízení ve výši 750,- Kč plus DPH, zbývající náklady, penále a poplatky byly odpuštěny a staly se nevymahatelnými.

Podle Martiny Belasové z chebské dluhové poradny Diecézní charity Plzeň je ale vždy část klientů, kteří se s dluhy potýkají opakovaně. „Malé procento lidí, kteří byli v oddlužení, se do toho problému vrátí. Měla jsem klienta, kterému nabízeli půjčku, ale říkal, že už v životě ne. Ale mám klienty, kteří byli v insolvenci, ale neplatili a spadli do exekuce a přišli o oddlužení žádat znovu,“ řekla Belasová.

V Chebu přitom na řadu lidí dopadlo prudké zdražení tepla, kdy se zálohy na počátku roku zvedly několikanásobně. Podle vedení města se zatím tyto okolnosti neprojevily v růstu dluhů nájemníků. Jde ale o zálohy a po závěrečném vyúčtování se někteří mohou dostat do platebních problémů.

Podobně i klienti očištění milostivým létem se do dluhové poradny sokolovské organizace Pomoc v nouzi zatím nevrátili. Podle vedoucí zařízení Pavly Jezberové se loni zabývali pouze desítkami případů oddlužení. „Systém byl celkem jednoduchý, lidé to často zvládli sami. My jsme řešili pouze složitější případy, například když exekutor nekomunikoval,“ řekla Jezberová.