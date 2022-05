Sokolov pomůže obyvatelům města s problémovými nájemníky bytů

Četnost sousedských sporů v posledních letech narůstá. „Rozhodli jsme se pomoci každému předsedovi SVJ, každému občanovi, který má nějaký problém, co se týče společného soužití. Můžou to být třeba dluhy, porušování nočního klidu nebo je obětí sousedské agrese, aby se měl kam obrátit. Protože pokud to řeší sami, velice často použijí takové kroky, které přivedou do problému se zákonem i je samotné,“ řekl jednatel Sokolovské bytové Erik Klimeš.