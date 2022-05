Do 1. tříd v Hradci Králové nastoupí méně dětí, přijetí Ukrajinců nebude problém

10. června by k zápisu mohlo přijít několik desítek dětí ukrajinských uprchlíků. Zatím město podle výsledků dubnových zápisů očekává, že do prvních tříd v září nastoupí méně než 900 českých dětí. V minulých letech to bylo o několik desítek dětí více. U zápisu bylo v dubnu 1066 dětí, z nichž 171 požádalo o odklad. „Letos se do prvních tříd přihlásilo o 80 dětí méně než loni a o něco více dětí má zažádáno o odklad. Původně jsme počítali s otevřením 39 prvních tříd, ale bude to nakonec o něco méně,“ uvedl k letošním zápisům primátor města Alexandr Hrabálek (ODS).