Druhá etapa přestavby ZUŠ Střezina v Hradci Králové by mohla stát přes 200 milionů

Na začátku letošního roku radnice zahájila první etapu přestavby, za kterou zaplatí 76,2 milionu korun bez daně. „Stavbaři z firmy Valc nyní přestavují pavilon, v němž dříve byla školní jídelna. V dvoupatrovém pavilonu bude sídlit výtvarný obor, jeho součástí bude fotoateliér, keramická dílna s pecemi, malířské ateliéry a výstavní prostory. Pavilon by měl být hotový do konce letošního roku. Následně stavbaři v roce 2023 opraví taneční pavilon, ve kterém jsou taneční sály, šatny a sociální zázemí. Součásti stavby v roce 2023 také bude výstavba nové spojovací chodby,“ uvedla náměstkyně primátora pro ekonomiku Monika Štayrová (za ANO).

Druhá etapa přestavby školy zahrne rekonstrukci dvou pavilonů klasické a moderní hudby, zázemí pro kanceláře a výstavbu nového hudebního a divadelního pavilonu. Město by nyní mělo od projektantů dostat dokumentaci pro samotnou stavbu. Štayrová upozornila, že odhadovaná cena přes 200 milionů korun by se ještě mohla změnit. „A to zejména s ohledem na výběrové řízení na zhotovitele a ceny materiálů,“ uvedla.