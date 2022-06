Ovocnáři čekají dobrou úrodu, má být 156 155 tun, to by bylo nejvíc od roku 2018

Letošní sklizeň ovoce v České republice by měla meziročně vzrůst o 17 procent na nadprůměrných 156 155 tun. Měla by tak být nejvyšší od roku 2018. Proti průměru sklizní předchozích pěti let by měla být vyšší o 11 procent.