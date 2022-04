Jídlem nejvíc plýtvají na sídlištích, vyhodí přes 50 kilo

To jsou hlavní zjištění světově unikátního tříletého výzkumu Mendelovy univerzity, který jeho autoři právě dokončují. Výsledky představili na čtvrteční tiskové konferenci.

Ve spolupráci s odpadovými firmami po tři roky pečlivě třídili obsah popelnic 900 stovek brněnských domácností. A to ve třech typech zástavby: sídlištní, venkovské a vilové.

Nejvíce potravin – hlavně ovoce, zelenina a pečivo – skončí v koši v sídlištních zástavbách. V prvním roce tam člověk v průměru vyhodil 54 kilogramů jídla, po účinku kampaní to bylo ve druhém roce o čtvrtinu méně. Data za poslední rok, která vědci dopočítávají, však naznačují, že se plýtvání vrátilo k padesáti kilogramům ročně. Podle výzkumníků se chování obyvatelů sídlišť výrazně neliší od venkovských a vilových zástaveb, jen nemohou zbytky potravin tak často využít na zahradě nebo třeba pro domácí zvířata.

Projevila se také epidemie covidu a lockdowny, kdy byli lidé zavření doma. V tu dobu vyhazovali potraviny do koše mnohem méně, a to ve všech typech zástaveb. „Domácnosti při pandemii zvýšily svůj objektivní odhad plýtvání na 15 kilogramů. Při pandemii si plýtvání více uvědomovaly,“ sdělila další z výzkumnic Martina Morávková. Přesto se odhad respondentů značně lišil od reality, skutečně vyhodili do popelnic dvakrát víc potravin.