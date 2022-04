Bývalá základna záchranky v České Lípě půjde k zemi. Pozemek poslouží nemocnici

„Současné objekty již nevyhovují a jsou od roku 2018 nevyužívané. Loni na podzim vítr poškodil dokonce část střechy a do jedné z budov začalo zatékat. I z těchto důvodů jsme rozhodli o demolici. Pro pacienty se nic nezmění, zdravotníci za nimi už pár let vyjíždějí z jiné funkční a vyhovující základny, která se také nachází v areálu českolipské nemocnice,“ doplnil Richter. Součástí demoličních prací bude podle něj také odstranění zdraví škodlivého azbestu. Starou základnu tvoří dvě budovy a garáže, převlékárny, umývárny a obývací místnosti. Bourání by podle radního mělo skončit v srpnu.