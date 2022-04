Liberec začal rozšiřovat parkoviště u Hokejky bez povolení, upozornila opozice

Náměstek primátora Jiří Šolc (Starostové pro Liberecký kraj) potvrdil, že stavbu zahájili ještě před ukončením řízení o vydání stavebního povolení. Zdůvodnil to tím, že by jinak letos parkoviště nestihli rozšířit do míst, kde byla dosud zeleň.

„Máme všechna kladná stanoviska od povinných orgánů. Nicméně kácet se muselo v době vegetačního klidu, to znamená do konce měsíce března. Anebo pak až na podzim, v listopadu. Tím pádem jsme se museli rozhodnout, zdali to uděláme letos na jaře či vůbec ne. Právě díky všem souhlasům jsme se rozhodli stavbu zahájit, vydání finálního (stavebního) povolení čekáme v dohledné době,“ uvedl Šolc.

Opozici se postup města nelíbí. „Považuji to za neuvěřitelné pohrdání zákony a právy lidí, kteří zde žijí,“ řekl zastupitel Jindřich Felcman (Změna pro Liberec). Odmítá také, aby případnou pokutu platila radnice ze své kasy. „Podle stavebního zákona je možné za tento přestupek uložit městu pokutu až 500 tisíc korun. Budu žádat náměstka Šolce, aby udělenou pokutu uhradil ze svého. Nevidím jediný důvod, aby tuhle trapnou kampaň, která více než co jiného ukazuje neschopnost současného vedení města, platili Liberečané ze svých daní,“ dodal Felcman.

Náměstek Šolc se k možné pokutě zatím vyjádřit odmítl. „Ohledně výše, anebo zdali vůbec bude pokuta udělena, nebudu spekulovat,“ dodal.

Parkovacích míst u Hokejky je málo. Ve dvakrát zalomeném jedenáctipodlažním domě o délce 380 metrů je téměř 600 bytů. V nejbližším okolí vymezeném ulicemi Vrchlického, Hlávkova a Na Pískovně je dalších skoro 1400 bytů. Míst k parkování je v této oblasti ale jen asi 1000, z toho zhruba 750 venkovních. Dalších 250 až 350 aut podle dřívějšího průzkumu radnice stojí v noci na místech, kde by neměla být odstavená.

V rámci pozastaveného projektu by se parkoviště u Hokejky mělo rozšířit o 53 míst na 153. Práce podle původních předpokladů měly trvat zhruba dva měsíce a stát přes pět milionů korun. Opozice zvolené řešení nepovažuje za vhodné. „Parkoviště se staví z kamenné dlažby, což je materiál zbytečně drahý a v sousedství panelových domů i esteticky nevhodný. Mnohem levnější by bylo využití zatravňovacích dlaždic, které by zároveň umožnily vsakování dešťové vody,“ uvedl další zastupitel Změny Jindřich Gubiš.