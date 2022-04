Za výstavbu deseti domů v lokalitě Horská by měl Liberec získat 17 milionů

Lokalita Horská je na okraji Liberce ve směru na Jizerské hory, charakterem zástavby jde o takzvané zahradní město převážně s rodinnými domy. Nový obytný komplex Vilapark Horská by měl vyrůst na ploše 2,5 hektaru, která je ze severní strany ohraničená ulicí U Pramenů a z jižní ulicí U Koupaliště. Půjde o kombinaci rodinných a obytných domů. Obyvatelé z této čtvrti ale mají obavy z toho, aby domy nebyly příliš vysoké. Podle Šolce se proto domluvili s investorem na uzavření memoranda.

„Podepsal závazek, že za každé, byť sebemenší, překročení výšky těch objektů zaplatí drakonickou pokutu ve výši 15 milionů korun. Aby sám deklaroval to, že nehodlá hrát s lidmi nějakou falešnou hru a že maximální limity povolené v územním rozhodnutí a ve stavebním povolení dodrží,“ řekl Šolc. Obytné domy budou mít maximálně čtyři nadzemní podlaží s výškou do 18 metrů a rodinné budou mít nad zemí dvě patra do výšky deseti metrů. Patnáctimilionová sankce platí podle náměstka za překročení výšky jednotlivě pro každý dům. Memorandum zatím odsouhlasili radní města, schválit ho ale ještě musí zastupitelstvo.