Frekventovaná dvojitá křižovatka v Liberci bude čtyři dny zcela neprůjezdná

„Obě křižovatky budou čtyři dny zcela uzavřeny, a to od středy 16. listopadu od 20:00 do pondělí 21. listopadu do 5:00. Pracovat se bude i v noci. Uzavřené tady tak budou i sjezdy a nájezdy na průtah z obou směrů,“ řekla Kodymová.