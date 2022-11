Příliš rychlá auta zastaví v Jablonci nad Nisou od pondělí chytré semafory

Zatím byly semafory ve zkušebním provozu a sbíraly data, teď po dokončení cyklopruhů v Palackého ulici je ale od pondělí pustí do plného provozu. ČTK to řekl náměstek primátora pro rozvoj Jakub Chuchlík (Piráti).

Významnou změnou oproti současnému stavu bude nastavení červené na všech návěstidlech po celou noc. Zelenou si na přechodu pustí chodec tlačítkem, přijíždějícímu autu přepne semafor na zelenou jen v případě, že pojede maximálně rychlostí 50 km/hod. „Tento režim značně přispěje ke zvýšení bezpečnosti chodců po celou dobu nočního provozu a také zpomalí průjezd křižovatkou těch vozidel, která maximální povolenou rychlost překročí, a to nejen v noci,“ dodal Chuchlík.

Rekonstrukce křižovatek stála loni město téměř 18 milionů korun, letos na ni navázaly úpravy Palackého ulice za dalších 40 milionů korun. Cílem obou projektů bylo zvýšení bezpečnosti dopravy v Palackého ulici, která patří ve městě k nejvytíženějším. „Cyklopruhy, legalizace parkovacích míst, úprava chodníků i nájezdů do křižovatek a zúžení nadstandardně široké ulice Palackého by mělo automobily zpomalit. Původní šíře ulice totiž lákala neukázněné řidiče k nedodržování rychlosti v obci. To se nyní razantně změní,“ doplnil Pavel Sluka z jabloneckého magistrátu.