Liberci se dlouhodobě nedaří obsadit volná místa strážníků, chybí jich 18

„Obecně si myslím, že je to nějakou atraktivitou této práce,“ řekl Krajčík. Některé uchazeče podle něj také odrazuje nízký plat při nástupu, než složí potřebné zkoušky, což trvá zhruba dva měsíce. „Při nástupu berou jen základní mzdu, protože nemají žádná oprávnění a nemají osvědčení, a tudíž nemohou práci strážníka vykonávat. A tady narážíme právě na to, že nejsme schopni jim dát tolik peněz, kolik potřebují,“ uvedl ředitel libereckých strážníků. Základní plat je 23 500 korun. Průměrná mzda v kraji ve třetím letošním čtvrtletí činila podle údajů Českého statistického úřadu 36 724 korun.

Stejně jako u státní policie musí podle Krajčíka navíc řadu zájemců odmítnout, protože neuspějí u psychotestů nebo fyzických testů. „To se nám stává pravidelně,“ dodal. Navýšit počet strážníků se nedaří v Liberci i kvůli odchodu některých již přijatých. Podle Krajčíka se stává, že přecházejí ke státní policii, vězeňské službě či hasičům. „Myslím, že toto není úplně špatně. Mně by spíše vadilo, kdyby odcházeli, jak my říkáme, takzvaně do civilu. Pokud se ale posunou v bezpečnostní oblasti někam dál, tak to je v pořádku,“ dodal.

Liberecká městská policie letos slaví 30 let od založení. „Rozdíl je ve vybavení a technice, která šla za těch 30 let neskutečně dopředu,“ uvedl Krajčík. Další významný rozdíl vidí v nastavení pravidel a vývoji práva. „Dneska jsou ta pravidla jasněji popsaná. Je jasně vymezeno, co se smí a nesmí, to v těch devadesátkách samozřejmě nebylo,“ dodal. Podle statistik strážníci ve stotisícovém Liberci za posledních deset let zadrželi zhruba 500 lidí podezřelých ze spáchání trestného činu a řešili přes 180 000 přestupků.