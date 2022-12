Liberecký kraj chce lékařskou pohotovost zajišťovat jen v nemocnicích, ušetří

Kraj by tak mohl ušetřit zhruba 4,5 milionu korun, to je asi čtvrtina peněz, kterou jinak bude v příštím roce na zajištění pohotovosti potřebovat. O ušetřené peníze zdravotnictví nepřijde, vedení kraje by je chtělo použít na podporu ordinací primární péče tam, kde chybí. ČTK to dnes řekl krajský radní pro zdravotnictví Vladimír Richter (ODS).