Liberecká nemocnice získala díky dotaci chirurgického robota

„Výhoda robota je ta, že rozsah nástrojů je větší, než jsou lidské ruce. Čili operativa může být detailní, to je pomocí kamery, a velmi jemná pomocí nástrojů, které mají velké rozsahy svých pohybů,“ uvedl Lukáš. Podle něj chirurg při běžném zákroku operuje rukama, v případě použití robota využívá i nohou.

Pro operatéra je zákrok jiný i v tom, že při něm sedí a nástroje ovládá na dálku. „Nástroje, které za normálních okolností máte reálně v ruce, tak pracují od vás na distanc a vy je ovládáte prostřednictvím konzole,“ uvedl zástupce přednosty chirurgického centra a primář onkochirurgického oddělení Vratislav Beran. Pořízení robota podle něj souvisí s vývojem v jeho oboru, tedy snahou provádět operace více radikální, ale méně invazivní. „Laicky řečeno my ublížíme víc tomu nádoru a méně tomu pacientovi. A právě toto je technologie, která umožňuje posunout tu hranici ještě dále. To znamená, že my dokážeme být víc radikální, dokážeme pomoci pacientům, u kterých jsme si dříve mysleli, že třeba nádor je tak pokročilý, že už ho operovat nedokážeme,“ dodal.