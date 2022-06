Počet čtyřhvězdičkových hotelů v Libereckém kraji se za 10 let zdvojnásobil

Do dalšího rozšíření kapacit plánují investovat například i vlastníci čtyřhvězdičkového hotelu Port na Břehu Máchova jezera v Doksech. Objekt, který byl postaven ve 30. letech minulého století a v minulosti sloužil jako dětská ozdravovna, byl před deseti lety opraven a rozšířen. K původním 27 pokojům přibylo dalších 35. „Právě po přestavbě v roce 2012 jsme získali čtvrtou hvězdu. Jsme velice rádi, že se sem lidé rádi vracejí,“ řekl Viktor Šedivý, předseda představenstva společnosti Regata Čechy, které hotel už 20 let patří.

Investice do rozlehlého areálu na břehu Máchova jezera ale podle Šedivého nekončí, kvůli teplejším létům dostal hotel včetně pokojů klimatizaci, přibyla nabíjecí stání pro elektromobily i nová půjčovna sportovního vybavení. Obnova teď čeká zahradu. „Kvůli zájmu bychom tady v našem lesoparku rádi dostavěli i dva bungalovy, každý se čtyřmi pokoji. A potom bychom chtěli postavit jachtklub, kde bychom měli zázemí pro akce, které pořádáme na zahradě a mohli bychom tam mít i noční klub. Bylo by to stranou hotelu, a tudíž by to nerušilo hosty,“ dodal.