Bytová výstavba v Libereckém kraji roste, poptávce to ale stále nestačí

V prvním čtvrtletí začala podle předběžných údajů z Českého statistického úřadu ( ČSÚ ) v kraji výstavba 232 nových bytů, to je o 14,3 procenta víc než za stejné období loňského roku.

I když především v Liberci přibývá bytových domů, celkově v kraji převažují v nové výstavbě rodinné domy. Z 232 zahájených staveb bytů byly tři čtvrtiny v rodinných domech. Podobné je to podle statistik i v případě bytů, které stavbaři předali do užívání. Těch bylo také 232, ve srovnání se stejným obdobím loňského roku bylo letos zkolaudovaných bytů o sedm procent víc. Bezmála dvě třetiny předaných bytů byly v rodinných domech.

V Liberci se v současnosti staví stovky nových bytů. Zatímco například v areálu bývalých Montážních závodů v centru města stavbaři už dokončují poslední z 300 bytů, o pár set metrů dál se rozjíždí stavba první etapy čtvrti Nový Perštýn, která má do několika let nabídnout kolem 500 bytů. První stovku bytů tamní Rezidence Kaskády už developer nabídl, za tři dny byly až na tři byty všechny rezervované nebo prodané. K nastěhování budou až v příštím roce.

Stavba nabrala zpoždění při zakládání, podloží museli odstřelit, ještě větším problémem je ale situace na stavebním trhu. „Potýkáme se s velkou eskalací stavebních nákladů minimálně o 20 procent takřka na všech položkách, na některých je to i 100 procent, třeba na železe. Samozřejmě to ovlivňuje plánování dalších etap, protože z hlediska developera je velice těžké mít pod kontrolou stavební náklady. Paradoxně je menší problém prodej než samotná stavba,“ řekl již dříve ČTK Tomáš Kučera, místopředseda představenstva společnosti LIF, které pozemky patří.

V Liberci se staví také v Pavlovicích, pod Ještědem, i v centru města a v areálu bývalých tiskáren. Připravují se také nové projekty - na okraji města v Kunraticích by mělo vyrůst v příštích letech zahradní město až se 700 byty, až 4000 lidí by mohly najít domov v nové čtvrti, kterou plánuje soukromý investor na místě někdejší Textilany. Ožívají také plány na výstavbu domů podél třídy 1. máje, která spojuje vlakové nádraží s dolním centrem Liberce, vzniknout by tam podle primátora Jaroslava Zámečníka (Starostové pro Liberecký kraj) mohly stovky nových bytů.