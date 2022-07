V budované replice středověkého sídla na Liberecku přibyla stavební huť

V sobotu se stavební hutí členové spolku pochlubili veřejnosti při 24. ročníku festivalu raně středověkého válečnictví. Akce i s ukázkami boje, vojenským ležením a programem pro děti potrvá do nedělního odpoledne. Účinkujících je zhruba 130.

Velmožské sídlo ve Vítkově by mělo připomínat období 12. až 13. století. Členové spolku při jeho výstavbě používají tradiční a často i zapomenuté postupy s využitím většinou jednoduchých nástrojů, jaké měli v tehdejší době lidé k dispozici. Ve spolku jsou tři desítky lidí „Paradoxně minimum našich členů je tady z okolí. Dnes už je větší část z Prahy, Brna, Plzně, v podstatě z celé republiky,“ uvedl jednatel Curie Vítkov Ladislav Tomič. Alespoň jednou za měsíc se podle něj scházejí, aby pokročili s výstavbou sídla.

Podle něj nyní spolek připravuje výstavbu takzvaného gynacea, tedy textilní dílny. „Budou v ní soustředěna veškerá textilní řemesla od prvotního zpracování až po finální šití oděvů,“ uvedl. Blíží se už také zahájení výstavby kostela. „To je takový zlatý hřeb projektu, ale příští rok to ještě asi nebude,“ řekl. Při stavbě chce spolek použít stejný postup jako v minulosti. „To znamená nejprve postavit dřevěnou kapli a pak postupně budeme tu kapli obezdívat kamenem a budeme stavět románský kamenný kostel,“ uvedl Tomič. Výstavba kostela podle něj může klidně trvat dalších 20 až 25 let. „Čas nás tady úplně netrápí, protože to je dlouhodobý projekt. Už dopředu je počítáno s tím, že cesta bude zajímavější než finální cíl,“ dodal.