V Chrastavě dokončují nové koupaliště, pro veřejnost ho otevřou v pátek

Nové koupaliště přišlo město na 27 milionů korun a radnice financovala projekt bez dotací. „Bylo to finančně náročné, na druhou stranu, jak teď stoupají ceny všeho, tak možná to byl poslední možný termín, kdy jsme si něco takového mohli dovolit. Navíc veřejnost po tom volala už desetiletí, takže jsme to vyřešili tímto způsobem,“ doplnil starosta Michael Canov (Starostové pro Liberecký kraj). Radnice stavbu zaplatí z velké části z úvěru. „Máme ho schválený s prakticky nulovými úroky, tak jsme se rozhodli toho využít,“ dodal. Úvěr musí podle starosty město vyčerpat do konce letošního roku.