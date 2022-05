Kvůli nejistým dodávkám plynu chystají v Chrastavě záložní způsob vytápění LTO

Náklady na úpravu centrální kotelny a vybudování zásobníku odhadli projektanti včetně DPH na zhruba sedm milionů korun. Financovat by to mělo město, pokud zastupitelstvo projekt podpoří. Starosta proto svolal mimořádné jednání zastupitelstva na pondělí 23. května.

Podle Petra Vedrala, jednatele společnosti VE, která chrastavskou teplárnu pro město provozuje, platily loni domácnosti za gigajoule tepla zhruba 600 korun, letos to je zatím kolem 1100 korun. Pro zhruba 12 až 15 procent odběratelů jsou už teď vysoké ceny problém. Cenu tepla přitom pomáhá snižovat kogenerační jednotka, kterou v areálu teplárny provozuje společnost E.ON. Odpadní teplo z výroby elektřiny pomáhá vytápět město. „Jenom díky kogeneraci jsme schopni udržet cenu na této úrovni,“ řekl Vedral.

Kvůli obavám z dalšího růstu cen plynu a případně přerušení jeho dodávek se v Chrastavě rozhodli investovat do záložního způsobu vytápění LTO. „Řešení je takové, že na jeden z našich dvou kotlů bude instalován kombinovaný hořák na spalování plynu i lehkého topného oleje, plus k tomu bude muset být vybudováno olejové hospodářství a také zásobník,“ řekl Vedral. Pokud zastupitelstvo projekt podpoří, měl by být podle něj záložní zdroj připraven už na příští topnou sezonu.