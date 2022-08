V Novém Boru přibydou cyklostezky. Město spojí s Českou Lípou a Radvancem

O stavbu spojnice z Nového Boru do České Lípy se obě města podělí, Nový Bor přijde na 10,7 milionu korun, druhou trasu za 35,6 milionu financuje Radvanec, který na projekt získal dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI).

Klíčová je pro Nový Bor zejména cyklostezka, která město spojí s deset kilometrů vzdálenou Českou Lípou. „Prioritou projektu je zajistit bezpečné spojení mezi městy a odvést cyklisty z přetížené silnice I/9. Po ní denně projede 16 000 aut a nám se tu pohybují děti, chodci, cyklisté. Cyklotrasa má proto plnit hlavně dopravní funkci, tedy sloužit především obyvatelům obou měst a obcí podél trasy k cestě do práce, do školy,“ doplnil starosta Jaromír Dvořák (Starostové pro Liberecký kraj). Česká Lípa svůj úsek připravuje.

Lepší dopravní spojení pro cyklisty získá Nový Bor i díky plánované trase, která bude navazovat na frekventovanou cyklostezku do Sloupu v Čechách a Radvance. Cyklostezka povede od křižovatky v Radvanci kolem novoborského Lesního hřbitova na sídliště Rumburských hrdinů s napojením na bývalý cyklistický areál. „Vznikne tak ucelený okruh pro cyklisty,“ řekla Pokorná. Na projekt získala obec Radvanec jako hlavní nositel projektu dotaci ze SFDI 28,4 milionu korun.

„Na žádost obce Radvanec jsme souhlasili s tím, že dojde k výstavbě cyklostezky mezi Novým Borem a Radvancem v našem katastru. Nám to pomůže zlepšit neutěšenou dopravní situaci u Lesního hřbitova a bývalé sklárny Zahn,“ doplnil Dvořák. Nový úsek by podle něj měl zajistit bezpečnost chodců a cyklistů v této lokalitě a zároveň rozšířit možnosti parkování v ulici Rumburských hrdinů. U sklárny vznikne přechod pro chodce a dvě autobusové zastávky. „Liberecký kraj navíc přislíbil celoplošnou opravu silnice do Radvance, podél které nová cyklostezka povede,“ dodal starosta.