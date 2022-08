Liberec převezme od Českých drah lanovku na Ještěd a zajistí její obnovu

„Město Liberec je vlastníkem všech pozemků v oblasti Ještědského areálu a rádi bychom si i do budoucna uchovali kontrolu nad jeho dalším rozvojem. Společně s Libereckým krajem také dlouhodobě usilujeme o zapsání Ještědu do seznamu světového dědictví UNESCO a i lanová dráha v tom nepochybně bude hrát do budoucna roli,“ uvedl liberecký primátor Jaroslav Zámečník (Starostové pro Liberecký kraj). Záměr převzetí musí podle něj schválit zastupitelstvo, jednat se bude o odkupu pozemků a budov lanovky, případně si je město od Českých drah pronajme.

„České dráhy byly kdysi tím, kdo lanovky stavěl po celém Československu, jak v Čechách, tak na Slovensku jsme provozovali několik lanových drah. Dnes jsme vlastníkem už jedné jediné poslední, ani ty v Tatrách ani Janské Lázně - Černá hora nám už nepatří. Stávající vedení Českých drah si nemyslí, že je to to, na co bychom se měli soustředit. A investovat 250 nebo 300 milionů korun do obnovy lanové dráhy nebo do nových vlaků, tak raději nové vlaky pro cestující,“ dodal po jednání strategické skupiny na obnovu lanovky náměstek generálního ředitele Českých drah pro osobní dopravu Jiří Ješeta.