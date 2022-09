V Rynolticích skončila po více než pěti měsících rekonstrukce průtahu na I/13

„Na místě byla provedena obnova krytu vozovky, oprava silniční kanalizace, zhotovení vjezdových ostrůvků, úpravy přechodů pro chodce a souvisejícího osvětlení. Dále došlo k úpravě autobusových zastávek a křižovatek, ale i obnově dopravního značení,“ popsala Dana Zikešová, severočeská mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které bylo investorem. ŘSD zaplatilo 18 milionů korun, zbylých deset milionů dala obec, která investovala do chodníků, veřejného osvětlení a obnovy místní komunikace. Díky úpravám silnice se výrazně zvýší bezpečnost chodců v obci, na vjezdech přibyly ostrůvky, které by měly auta zpomalit.

Na vytížené trase z Liberce na Děčín nejde o jedinou stavební akci. Omezený je provoz také u Bílého Kostela, kde ŘSD buduje speciální most pro zvěř. Z pohledu kolizí se zvěří patří tato část silnice I/13 k nejrizikovějším úsekům v Libereckém kraji. Projekt, který počítá s oplocením úseku dlouhého více než tři kilometry, přijde na bezmála 35 milionů korun. V minulém týdnu tam za krátkodobých uzavírek osazovali sedm nosníků takzvaného ekoduktu, dopravní omezení by tam mělo skončit do listopadu.