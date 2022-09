Liberecký kraj letos na opravy silnic vydá včetně dotací 937 milionů korun

Největší stavební akce realizuje kraj i letos s pomocí evropských dotací, u nichž je financování obvykle rozděleno do několika let. Aktuálně je v kraji šest takových staveb. Mezi ně patří první etapa rekonstrukce silnice II/292 z Benešova u Semil po křižovatku se silnicí I/14. Jde o nejdražší letos zahájenou silniční stavbu kraje, která přijde včetně DPH bezmála na 215 milionů korun. Hotovo by mělo být do léta příštího roku.