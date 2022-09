Most v Hodolanech procházel v noci zátěžovou zkouškou, čeká ho oprava

Jeho prohnutí při plné zátěži zaznamenávali odborníci přes 18 čidel umístěných pod mostem. Téměř 40 let starý most stojící na výpadovce na Šternberk, po kterém denně projede na 17 000 vozidel, není podle zástupců Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) v dobrém stavu, označen je stupněm čtyři ze sedmibodové škály. Testem konstrukce prošla, i přesto však most čeká ještě letos rekonstrukce povrchu, další opravy jsou plánovány v příštích letech.

Zátěžovou zkoušku na mostě na silnici I/46 naplánovalo ŘSD o půlnoci ze soboty na neděli s ohledem na hustou dopravu, po mostě navíc jezdí také tramvaje. „Objednali jsme si diagnostický průzkum tohoto mostu, jehož stáří je 39 let. Na mostě jsou časté deformace povrchu, do mostu zatéká. Zátěžovou zkouškou se ověřuje nosnost konstrukce mostu na zatížení, na které byl most navržen, a také to, zda nosníky jsou v takovém stavu, abychom je mohli pouze sanovat, nebo případně vyměnit celou mostní konstrukci,“ řekl dnes novinářům vedoucího provozního úseku olomoucké správy ŘSD Milan Navrátil.

Na most kvůli jeho diagnostice najely čtyři nákladní vozy naplněné štěrkem o celkové hmotnosti 124 tun; pod mostem, kde bylo instalováno 18 čidel, v té chvíli začalo měření jeho průhybu. Odborníci při plné zátěži museli počkat na ustálení deformace a po ukončení fáze zatěžování měřili i jeho návrat do původního stavu. Most podle vedoucího zátěžové zkoušky Vladimíra Pudy není v úplně dobré kondici, nejde však o havarijní stav. „Na takových mostech probíhá diagnostika, takzvané přepočty zatížitelnosti a u některých vytipovaných mostů se dělá i zatěžovací zkouška. Je to i jedno z kritérií, jak se bude most rekonstruovat, případně zda bude zdemolován a nahrazen novostavbou,“ uvedl Puda.

Výsledky zjistili odborníci po několika desítkách minut. A pro most na jednom z hlavních olomouckých tahů dopadly dobře. „Měli jsme spočítáno, že maximální průhyb je 6,8 milimetrů, ustálená výchylka ukázala 4,8 milimetrů. Jakkoliv most na povrchu nevypadá dobře, tak ta konstrukce je zdravá,“ uvedl mluvčí ŘSD Jan Rýdl. I přesto most v nejbližší době čeká letos oprava. „Ještě letos odfrézujeme a nahradíme živičné povrchy, vyspravíme i tramvajovou trať, zrevidujeme zábradlí a připravíme na základě i tohoto testu a dalších diagnostik hloubkovou rekonstrukci, neboť jsme zjistili, že zatéká do vnitřní konstrukce. V horizontu dvou až tří let zde proto zahájíme velkou celkovou rekonstrukci, která prodlouží jeho životnost o dalších 25 až 30 let,“ dodal mluvčí ŘSD.