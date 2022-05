Benefiční akce upozorní v Ostravě na potřebnost domácí péče

Kromě kulturního programu se návštěvníci mohou těšit také na workshopy, které přiblíží péči o blízké v domácím prostředí. Výtěžek z dobrovolného vstupného podpoří projekty z oblasti domácí péče. Novinářům to dnes sdělila mluvčí kraje Nikola Birklenová.

„Připravujeme workshopy, díky kterým se zájemci seznámí s kompenzačními pomůckami, které se při domácí péči využívají. Návštěvníci akce si také budou moci vyzkoušet simulátory nejrůznějších postižení tak, aby na vlastní kůži zažili, jak se lidé v pokročilém věku nebo s handicapem cítí a jakou pomoc potřebují. Možná to všechno jednou někomu pomůže při rozhodování, zda si svého blízkého nechat doma, nebo jej umístit do nějakého sociálního zařízení. Naše akce má ukázat, že domácí péče je rozhodně tím nejlepším řešením,“ uvedl náměstek hejtmana pro sociální oblast Jiří Navrátil (KDU-ČSL). Dodal, že akce, která se do regionu vrací po dvouleté pauze způsobené koronavirovou pandemií, má být zároveň poděkováním těm, kteří se o nemohoucí blízké doma starají.