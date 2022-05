Moravská Ostrava a Přívoz dá 1,2 milionu korun na projekty občanů

„Cílem participativního rozpočtu je zapojit naše občany do dění v obvodu a realizovat jejich projekty, ze kterých by měli všichni radost a užitek. Může se jednat například o sportoviště, koncertní pódium pod širým nebem a podobně,“ řekl starosta Petr Veselka (ANO).

Do participativního rozpočtu mohou přihlásit svůj projekt zájemci starší 15 let. Podmínkou je, že získají podporu dalších 15 lidí a sami mají vztah k městskému obvodu. „Nemusí v obvodu mít trvalý pobyt, ale například tam žijí, pracují, studují nebo jinak tráví většinu svého času. Podmínkou je, že projekt musí být veřejně prospěšný,“ uvedla mluvčí radnice Barbora Kopcová.. Projekt musí být navržen tak, aby ho bylo možné uskutečnit do jednoho roku. Náklady na jeden projekt se mohou pohybovat v rozmezí od 80 do 600 tisíc korun bez DPH.