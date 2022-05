Bohumín letos naplno začne s provozem speciální tříkolky pro výlety seniorů

Město sice vozítko s elektropohonem koupilo za 156 tisíc korun už v roce 2019, ale jeho plnohodnotný provoz zbrzdila koronavirová pandemie. „Dosud byla v podstatě v testovacím režimu, protože jsme ji zakoupili na podzim roku 2019 a hned následující jaro začala pandemie. Letos ji tak budeme moci konečně plnohodnotně využít. Chceme tímto způsobem umožnit starším lidem, aby si prohlédli, co je u nás ve městě nového. Mohou vyrazit i do přírody, třeba k Odře nebo Vrbickému a Kališovu jezeru a strávit tak příjemné chvíle na čerstvém vzduchu,“ uvedl místostarosta Igor Bruzl (ČSSD).

Cyklorikšu provozuje městské Centrum sociálních služeb Bohumín. Původně počítalo s tím, že speciální vozítko budou řídit příbuzní seniorů. „Nakonec jsme se rozhodli navázat spolupráci s ADROU Havířov, které nám zajistí dobrovolníky. My je v našem centru zaškolíme, aby provoz bezpečně zvládli. Tato varianta je flexibilnější, protože ne každý senior má po ruce někoho, kdo by rikšu obsluhoval,“ uvedla ředitelka Centra sociálních služeb Bohumín Petra Chalupová.

Cyklorikša bude v provozu denně, a to včetně víkendů. Zájemci mohou vyrazit až na tříhodinové projížďky. Dopoledne je pro výlety vyhrazen čas od 09:00 do 12:00, odpoledne pak od 15:00 do 18:00. „Zájemci samozřejmě nemusí využít celé tři hodiny, mohou se vrátit dříve, pokud by se cítili unaveni. Jde o maximální dobu výletu. Počítáme s tím, že službu využije nejen veřejnost, ale i klienti našeho domova pro seniory,“ dodala Chalupová.

Cyklorikša bude v provozu po celou sezonu až do doby, než se výrazněji ochladí. Pro případ, že by se během projížďky počasí zhoršilo, je vozítko vybaveno přístřeškem a fusakem. Zájemci si mohou objednávat termíny na telefonním čísle 737 663 431. Dobrovolnické centrum ADRA Havířov stále hledá i další dobrovolníky, kteří by se na provozu tohoto dopravního prostředku podíleli. „Zatím jich máme pět, rádi bychom jejich počet ještě rozšířili, a to hlavně o osoby, které jsou přímo z Bohumína. Musí být starší osmnácti let, projdou u nás základním školením a pojistíme je. Časy, kdy jsou připraveni vypomoci, budou zapisovat do sdílené tabulky,“ uvedla koordinátorka dobrovolníků Gabriela Barišová.