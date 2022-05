Bohumín opět zvýší počet veřejně prospěšných pracovníků

V Bohumíně zůstalo na úklid ulic pouhých 12 lidí. „Letos jsme museli řešit snižování veřejně prospěšných pracovníků, kteří se u nás ve městě starají o sbírání odpadků, zametání chodníků, sekání travnatých ploch a další úklidové práce. Jejich počet na jaře klesl na absolutní minimum. Na sklonku minulého týdne ale přišla dobrá zpráva, stát uvolní peníze a od června budeme mít k dispozici čtyři desítky pomocníků,“ uvedl starosta Petr Vícha (ČSSD). Dodal, že stát bude hradit jejich činnost do konce listopadu. Celkem tak bude mít Bohumín v létě a na podzim v ulicích 52 lidí.

Podporu této služby státem město vítá i přesto, že úřad práce garantuje úhradu v současném rozsahu pouze na půl roku. „Je to více, než jsme ještě před několik týdny doufali. Věříme, že vláda veřejně prospěšné pracovníky podpoří i do budoucna. Pro obce a města jsou tito lidé nezbytní. My bychom z našeho rozpočtu nebyli schopni tuto službu plně hradit. Navíc se domníváme, že stát takto motivuje dlouhodobě nezaměstnané k tomu, aby se naučili základním dovednostem a návykům, které jsou nezbytné pro uplatnění na trhu práce,“ uvedl Vícha.