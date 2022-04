V bohumínské části Pudlov se chystá výstavba protipovodňového valu

Podle Končítkové se projekt připravoval několik let, ale problémy vznikly hlavně během výkupu pozemků, které část majitelů odmítala prodat, a na řadu tak přišlo i vyvlastňování. Během příprav výstavbu protipovodňových hrází v Pudlově musel stát vykoupit či vyvlastnit téměř 160 pozemků, v tuto chvíli zbývá pouze jediný.

„Přestože jde o investiční akci Povodí Odry, my jako město děláme maximum, abychom proces urychlili. Investovali jsme dva miliony korun do zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, další čtyři miliony korun jsme poskytli na výkupy pozemků. Našim cílem je co nejdříve ochránit obyvatele Pudlova před velkou vodou,“ doplnil Vícha.