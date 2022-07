Opava opravila arkády ve Dvořákových sadech, vznikl nový odpočinkový prostor

„Dlouhodobě tu byl neutěšený stav, de facto se zde zdržovali pouze bezdomovci. Bylo to tady zapáchající, moc lidí se sem nepřibližovalo, když někdo šel okolo, radši zrychlil, aby se u tohoto místa nemusel zdržovat,“ popsal stav arkád před opravou opavský primátor Tomáš Navrátil (ANO). Veřejnost podle něj po opravě arkád dlouho volala.

„My jsme nejprve chtěli udělat základní opravy, to znamená nějaký nátěr a opravu střechy. Nicméně při realizaci jsme zjistili, že se musí udělat i hlubší opravy. Spravovala se základní deska a také se musela spravit celá střecha. Nemohlo se udělat jenom oplechování, ale musela se udělat komplet nová střecha,“ řekl Navrátil.

Město nechalo upravit a vydláždit i veřejný prostor kolem arkád. Stavba má také nové osvětlení. „Původně nebylo v plánu, my jsme chtěli udělat pouze rozvody, ale když už jsme to měli nachystané, tak jsme to udělali najednou,“ řekl primátor. V místě je rovněž instalována policejní kamera.