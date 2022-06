Ostrava podpoří 150 miliony výstavbu Černé kostky, sídla vědecké knihovny

O vzniku nového zázemí pro vědeckou knihovnu se v krajské metropoli hovoří už řadu let. Vědecká knihovna od svého vzniku v roce 1951 sídlí v nevyhovujících najatých prostorách Nové radnice na Prokešově náměstí v Ostravě. Původní projekt Černé kostky se kvůli vysokým nákladům nikdy neuskutečnil, kraj se později rozhodl od něj upustit a mluvilo se i o možném umístění novostavby do Dolní oblasti Vítkovice. V roce 2019 se ale vedení kraje rozhodlo, že nechá aktualizovat projektovou dokumentaci novostavby tak, aby projekt vyhovoval aktuálním požadavkům knihovny a moderním trendům.

„Moravskoslezský kraj trpí odlivem mladých mozků. Aby to změnil, musí mladým vzdělaným lidem nabídnout dostatečně lákavé životní a pracovní podmínky. Černá kostka – centrum digitalizace, vědy a inovací, jako atraktivní místo, kde by se studenti a zástupci firem mohli setkávat a diskutovat o odborných profesních tématech, by k tomu mohla pomoci,“ uvedl hejtman Ivo Vondrák (ANO). Připomněl, že jde o finančně náročný projekt.