Město má investora na přestavbu Ostravského mrakodrapu

Věžový dům o 22 podlažích je od roku 2013 kvůli technickým problémům prázdný. Téma jeho rekonstrukce či případné demolice se řešilo opakovaně. Město se nakonec rozhodlo pro záchranu objektu a návrh rekonstrukce pro něj připravilo studio světoznámé architektky Evy Jiřičné. V objektu má vzniknout až 75 bytů od velikosti 1 plus kk až po nadstandardní byty mezonetového typu. V místě dnešního parkoviště by měl být parkovací dům.

Někteří opoziční zastupitelé dnes kritizovali to, že náklady města jsou příliš vysoké. Vedení naopak oponovalo tím, že jde o projekt, který do města přináší kvalitní architekturu, což se promítá i do nákladů na stavbu, a že cílem nebylo stavět podle nejlevnějšího technického řešení. Poukazovalo také na to, že přestavbou se podaří vyřešit léta problematický objekt.