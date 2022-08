Ostravskému okresnímu soudu chybí 27 přísedících

„Aktuálně působí u Okresního soudu v Ostravě 143 přísedících a město nyní hledá dalších 27. Část v současnosti působících přísedících s ohledem na vyšší věk či další okolnosti nehodlá ve své funkci dál pokračovat,“ řekla mluvčí magistrátu Gabriela Pokorná. Připomněla, že téměř třetina přísedících, kteří nyní působí u ostravského okresního soudu, je starší 70 let. Další takřka třetině je více než 60 let.

Podle mluvčího soudu Dalibora Zechy má přísedící zvýšit transparentnost jednání. „Jejich přínos tkví v tom, že to nejsou odborníci v oblasti práva, ale většinou to jsou odborníci, kteří rozumí danému odvětví, protože přísedící vystupují v pracovně právních vztazích či trestních řízeních, takže mohou přinést obecný nadhled do toho soudního rozhodování,“ uvedl Zecha. Při rozhodování nejprve hlasují přísedící, a to mladší před starším, a na závěr hlasuje soudce. „Hypoteticky se tak může stát, že bude i přehlasován,“ uvedl Zecha.

Podle něj předseda soudu stanovil, že v Ostravě je u okresního soudu potřeba 170 přísedících a 27 jich tak nyní chybí. „Zatím to zvládáme, nemá to žádný přímý dopad, ale do budoucna by to problémem mohl být, a to především v tom, že ti zbylí přísedící by byli neúměrně zatěžováni,“ řekl Zecha. Podle něj zájem o funkci přísedícího zřejmě výrazně ovlivňuje také odměna za tuto činnost, která činí 150 korun za jednací den a nezměnila se už od roku 1996.

„Můj otec už kdysi tu funkci dělal, v té době se tomu říkalo soudce z lidu, dnes je to přísedící soudu. Když jsem v roce 2009 začala pracovat na Magistrátu města Ostravy, tak v novinách vyšla upoutávka, že hledá statutární město Ostrava přísedící k soudu, tak jsem se přihlásila. Vyplnila jsem, co bylo třeba, nechala si udělat lustrační osvědčení a složila slib. Všechno dobře dopadlo a dneska už to dělám 12 let,“ uvedla přísedící Karin Vozňáková. Dodala, že jejím úkolem je seznámit se s projednávanou věcí a zaujmout k ní stanovisko. „Naše stanovisko má v závěru stejnou váhu jako stanovisko soudce,“ podotkla Vozňáková. Dodala, že práce ji baví i po 12 letech. „Je to pro mě hodně zajímavé,“ řekla Vozňáková, která za nejhorší projednávané případy považuje hlavně pokusy o znásilnění.