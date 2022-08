Ostrava pokračuje v přípravě parkovacího domu v centru, uzavře parkoviště

Parkoviště bude uzavřeno od 22. srpna do 5. září. Letos pak město chystá ještě jednu měsíční uzávěru. „Pravděpodobně v podzimních měsících bude v místě proveden také archeologický průzkum. V současnosti je zpracována studie stavby, následovat bude dokumentace pro společné povolení a prováděcí dokumentace,“ uvedla Pokorná.

Samotná výstavba parkovacího domu na nároží ulic Zámecká a Purkyňova by měla začít do roku 2026. Parkovací dům za Katedrálou Božského Spasitele bude vybudován v proluce o výměře přesahující 2000 metrů čtverečních. Multifunkční parkovací dům bude mít dvě podzemní a sedm nadzemních podlaží a nabídne 400 parkovacích míst. V parteru objektu budou prostory pro obchody, služby i gastronomii. Náklady na stavbu by měly být přibližně 500 milionů korun.