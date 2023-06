První třívozová souprava RegioPanter začne brzy jezdit mezi Ostravou a Opavou

Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) řekl novinářům, že zavádění nejmodernějších vozidel je klíčovým krokem pro větší atraktivitu cestování na železnici a postupně se rozšíří na regionální tratě v celé České republice. „To, že se dostává sem do Moravskoslezského kraje hned několik nových souprav, znamená opravdu výrazný skok v kvalitě cestování na železnici, včetně novinky, kterou by měl přinést příští rok, a to budou bateriová vozidla, která by měla obsluhovat spojení mezi Ostravou, Studénkou a Veřovicemi,“ řekl ministr.