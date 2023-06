Ostravská zoo otevřela nový parkovací dům se 195 místy

Dvoupodlažní objekt s možností parkování i na střeše vznikl mezi původním horním a dolním parkovištěm u zahrady. Stavba trvala necelý rok a stála bezmála 140 milionů korun bez DPH. Novinářům to dnes řekl ředitel zahrady Jiří Novák. S nárůstem ceny parkovného zoo zatím nepočítá.

„Pro nás to byla naprosto klíčová záležitost. Upřednostňovali jsme i na úkor staveb pro zvířata právě parkovací dům. Základní požadavek návštěvníků je přijet do zoologické zahrady a mít kde zaparkovat,“ uvedl Novák. Připomněl, že zhruba 40 procent návštěvníků zahrady jsou turisté z Polska, kteří k přepravě do zoo nebudou využívat městskou hromadnou dopravu.