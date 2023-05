V Zoo Ostrava se poprvé rozmnožily krajty zelené

Před kladením vajec přestěhovali ošetřovatelé samici z expozice do zázemí. „V přírodě pravděpodobně ukrývají tyto krajty snůšku v dutinách, které měla nahradit bouda v zázemí. Samice ale nakonec nakladla vejce volně do terária,“ řekla teraristka Petra Valentová. Jedenáct oplozených vajec umístili chovatelé do líhně. Inkubace trvala 50 dní. „Jedno vejce se krátce před líhnutím začalo kazit, proto bylo z líhně vyřazeno. Ukázalo se, že ve vejci byla dvojčata, ale oba zárodky uhynuly,“ doplnila Nováková. V zoo se nakonec vylíhlo deset mláďat.