Olomoucká zoo opět chová mořské koníky. Návštěvníci je musí pozorně hledat

Návštěvníci mohou mořské koníky druhu kuda vidět v expoziční nádrži pavilonu šelem a v mořských akváriích. „Jen málokomu se povede najít všechny, jsou to vskutku mistři kamufláže,“ sdělil dnes ČTK zástupce vedoucího pavilonu šelem a mořských akvárií olomoucké zoo Josef Drtil.

V akváriu mořské koníky doplňují zvláštní pestrobarevné rybky vřeténky mandarín a krevetky pruhované. „Mořské koníky jsme získali od soukromého chovatele jako odchov, což je u mořských ryb spíše výjimkou. Převážná většina ryb se z důvodu složitého vývoje do chovů importuje. Zásadním problémem je velikost mláďat a nutnost podávání mikropotravy, často planktonní,“ uvedl Miroslav Vaverka, který má chov mořských živočichů v zoo na starost.

Mořští koníci jsou pověstní otcovskou rodičovskou péčí. Samci mají na bříšku váček, do kterého jim samička naklade vajíčka a dál se již o nic nestará. Aby samec vajíčka získal, musí pomocí pohybů a změny barvy upoutat pozornost samičky. „Sameček, který pojme několik set vajíček, si vajíčka sám oplodní a nechá je v sobě vyvíjet až do fáze, kdy jsou malí koníčci schopní samostatného života, a doslova je porodí i s viditelnými kontrakcemi. Vývoj ve vaku tak trvá do 28 dnů,“ uvedla mluvčí zoo Iveta Gronská.