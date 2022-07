Rakušané zvažují stavbu pily v Šumperku, investice by vyšla na dvě miliardy

Pila společnosti Holzindustrie Maresch by mohla vyrůst ve vznikající průmyslové části naproti centrálnímu hřbitovu. Odhadovaná výše investice přesahuje dvě miliardy korun. Záměr by přinesl až 140 pracovních míst.

Výrobní linka této pily by podle údajů města byla schopna zpracovat kmeny do průměru zhruba 40 centimetrů. Podmínkou pro výstavbu závodu je zřízení železniční vlečky. Vyrobené dřevo by totiž měly přepravovat prakticky výhradně vlaky. „Průmyslová zóna je problematickým územím zatíženým řadou inženýrských sítí a dalších omezení. To limituje i zájem potencionálních uchazečů,“ podotkl k tomu starosta Spurný.