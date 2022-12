Gočárova galerie v Pardubicích je stavebně hotová

„Od počátku to byla největší investice Pardubického kraje do kultury a nepřišla zrovna v jednoduché době. Nejdříve covid, pak nedostatek některých materiálů, pak válka na Ukrajině, zvýšení cen energie, celková inflace,“ řekl Línek. To byly důvody, proč náklady vzrostly z 338 na 361 milionů korun. Dotace uhradí 127 milionů korun, stát přispěl 7,5 milionu korun.