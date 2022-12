V areálu Dětského domova Pardubice mají být dvojdomky pro postižené a děti

Kromě dvojdomku pro klienty Domova pod Kuňkou by v areálu mělo vzniknout zázemí pro dvě rodinné skupiny s celkem až osmi dětmi Dětského domova Pardubice. Nynější budova dětského domova není v dobrém stavu a neodpovídá moderním standardům, proto by se měla zbourat. Administrativní část dětského domova bude umístěna v dočasné modulární kontejnerové budově, která bude napojena na inženýrské sítě, do budoucna se s ní počítá v další zástavbě. Projekční práce začnou na konci letošního roku a potrvají celý příští rok, první stavební práce by v areálu měly být zahájeny na začátku roku 2024.