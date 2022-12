Obnova zámeckého kopce v Náchodě za čtvrt miliardy je po dvou letech hotová

Letos jde o jednu z největších dokončených investic Národního památkového ústavu (NPÚ) a o největší investici státu do památek na východě Čech.

Náchodský starosta Jan Birke (ČSSD) označil obnovu kopce za splnění snu Náchodských. Město se podle něj bude významně podílet na budoucí údržbě kopce. „Pokud bychom se o kopec nestarali, příroda nám jej za pět let zase vezme,“ řekl. V rozpočtu na rok 2023 proto město vyčlení 3,5 milionu korun na údržbu kopce. „Spolupráci s památkáři na údržbě si ještě upřesníme,“ řekl.

Celkové náklady obnovy kopce dosáhly 238,5 milionu korun včetně daně a proti původnímu rozpočtu vzrostly o asi 65 milionů korun. Podle památkářů se v nárůstu ceny projevilo zdražení stavebních materiálů a prací a také nepředpokládané práce navíc při čištění jižního svahu až na skalní podloží a změna odvodnění části kopce. Významné peníze navíc si vyžádala konzervace nalezené středověké bašty z přelomu 15. a 16. století. Bašta byla součástí opevnění a chránila přístup do hradu od severu. Nadzemní část bašty mohou lidé vidět.

Obnova zámeckého kopce by podle radnice měla do Náchoda i na zámek přilákat více turistů. Podle Birkeho bude důležité přilákat na zámek a do Náchoda více turistů z Polska. Zámek v Náchodě za prvních deset měsíců letošního roku přilákal 33 799 návštěvníků, o 25 procent více než za stejnou dobu loni. V dobách před epidemií covidu-19 zámek navštěvovalo přes 40 000 lidí ročně.