Vánoční trhy v Hradci Králové budou poprvé na Velkém náměstí. Začnou 9. prosince

Lidé by na Velkém náměstí v prostoru mezi morovým sloupem a katedrálou svatého Ducha měli najít přes 120 stánků s vánočním a jiným zbožím. Mezi morovým sloupem a kostelem Nanebevzetí Panny Marie bude dětská zóna s cirkusovým stanem, kolotočem a dětskými dílnami. Na každý den by měl být připraven doprovodný program složený z koncertů, vánočních představení a pohádek.

Od pondělí do čtvrtka bude trh otevřený od 10:00 do 18:00, v pátek a sobotu bude provoz trhu prodloužený do 20:00 a v neděli do 19:00. V pátek 23. prosince bude otevřeno do 16:00. Zvláštní autobusová linka bude mít zastávky Velké náměstí, Adalbertinum, Muzeum, Ulrichovo náměstí, Střelnice, Centrál a Magistrát a jezdit bude od 10:00 do 17:30.