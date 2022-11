Některé památky v Pardubickém kraji připravují pro návštěvníky adventní programy

Nově zpřístupněné zámecké interiéry v přízemí zámku Slatiňany během prosincových dnů představí nejen osudy knížecí rodiny Auerspergů, ale také průběh svátečních dnů na konci roku v zámeckém prostředí. Prohlídka návštěvníky zavede do hostinských a společenských prostor a nahlédnout budou moci také do zámecké kuchyně. Zimní prohlídková trasa je otevřená vždy od čtvrtka do soboty a v adventním čase také o nedělích 4., 11. a 18. prosince a ve středu 21. prosince.

Lidé se mohou vypravit také do obou skanzenů Muzea v přírodě Vysočina. „V sobotu 26. listopadu zahájíme v areálu na Veselém Kopci výstavu Vánoce na Veselém Kopci spojenou s bohatým doprovodným programem. Všichni, kteří k nám v období do 4. prosince zamíří, se seznámí s tím, jak vypadal Štědrý večer bez vánočního stromečku, co nesmělo chybět na štědrovečerním stole a na co se dříve děti nejvíce těšily. A prohlédnout si mohou všichni také tradiční pečivo a ozdoby, které se od konce 19. století věšely na vánoční stromeček,“ uvedla odborná pracovnice muzea Ilona Vojancová. Víkendy obohatí i hudební program, zdobení skleněných ozdob a závěrečný Vánoční jarmark. Od 7. prosince do 8. ledna ožijí atmosférou vánočních svátků i vyzdobené roubenky v památkové rezervaci Betlém v Hlinsku. Vystaveny budou i lidové betlémy, mezi nimi mechanický betlém Rudolfa Frinty. Po celou dobu budou mít návštěvníci možnost nakoupit si různé tradiční vánoční dárky.