Východočeské muzeum v Pardubicích připravilo několik adventních akcí

„Od první adventní neděle až do Tří králů ozdobí zámecké nádvoří fotokoutky z historických pohlednic s vánoční tematikou, ve kterých se mohou návštěvníci vyfotit. Velký vánoční strom bude zářit před renesančním portálem zámeckého paláce, menší strom se rozsvítí i na vnitřním nádvoří. Opět jeho spodní patra necháme neozdobená, aby se do výzdoby mohly svými vlastnoručně vyrobenými ozdobami zapojit děti,“ řekl ředitel muzea Tomáš Libánek.

Muzeum bude otevřené i na Štědrý den. Štědrovečerní muzejní noc otevře zámecké brány ve 21:30 a do půlnoci nechá návštěvníky nahlédnout do části nového prohlídkového okruhu Pernštejnská rezidence – nejstarší renesance v Čechách, do kaple Tří králů a na zámeckou věž. Přístupná bude i přírodovědná výstava. Na první svátek vánoční 25. prosince bude otevřeno od 13:00 do 18:00. „Výjimečně zůstane zámek přístupný i v pondělí 26. prosince, a to prohlídkový okruh Pernštejnská rezidence – nejstarší renesance v Čechách,“ řekla Kateřina Procházková z muzea.